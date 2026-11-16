Matchs Amicaux
Endrick a agressé un arbitre !
1 min.
@Maxppp
Samedi, le Brésil s’est incliné 3-2 face au Japon en match amical. Un duel marqué par une certaine tension sur le terrain, avec l’expulsion de Raphinha notamment. Et ce n’est pas tout, puisqu’en cette soirée de dimanche, des images qui étaient passées inaperçues sur le coup ont commencé à circuler.
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Albert Ortega @AlbertOrtegaES1 – 15/11
Sale a la luz un vídeo de Endrick pegándole un fuerte empujón por la espalda al árbitro del Japón-Brasil, Jansen Foo, tras el 3-2 de los nipones.Voir sur X
Ancelotti y Raphinha cargaron duramente contra el árbitro después de la derrota.
Ancelotti y Raphinha cargaron duramente contra el árbitro después de la derrota.
On y voit ainsi le jeune attaquant brésilien bousculer Jansen Foo, l’arbitre de la rencontre, dans le dos. Et force est de constater qu’il s’agit bien d’un contact volontaire, et non accidentel. Curieusement, l’arbitre ne l’a pas sanctionné sur le coup.
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