Endrick a agressé un arbitre !

Samedi, le Brésil s’est incliné 3-2 face au Japon en match amical. Un duel marqué par une certaine tension sur le terrain, avec l’expulsion de Raphinha notamment. Et ce n’est pas tout, puisqu’en cette soirée de dimanche, des images qui étaient passées inaperçues sur le coup ont commencé à circuler.

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On y voit ainsi le jeune attaquant brésilien bousculer Jansen Foo, l’arbitre de la rencontre, dans le dos. Et force est de constater qu’il s’agit bien d’un contact volontaire, et non accidentel. Curieusement, l’arbitre ne l’a pas sanctionné sur le coup.