AC Milan : Ruben Amorim a passé une soirée cauchemardesque

Soirée cauchemardesque pour Ruben Amorim et l’AC Milan. De retour en Angleterre pour affronter Bournemouth en Ligue Europa, l’ancien entraîneur de Manchester United a assisté à la lourde défaite de son équipe (3-0), jeudi soir, dans une rencontre marquée par l’expulsion de Mike Maignan. Alors que les Rossoneri étaient déjà menés après un penalty transformé par Justin Kluivert, le gardien français a complètement perdu ses nerfs en repoussant Tyler Adams au visage. Un geste sanctionné d’un carton rouge direct par l’arbitre Vassilis Fotias, après une vérification de la VAR. Une décision qui a provoqué la colère de Ruben Amorim. Le technicien portugais s’en est notamment pris au quatrième arbitre, contestant vivement l’expulsion de son portier. Pour aggraver la situation, Marcus Tavernier a transformé le deuxième penalty accordé aux Cherries, permettant à Bournemouth de rejoindre les vestiaires avec deux buts d’avance.

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Mais la soirée a également été marquée par une scène assez improbable sur le banc milanais. Après l’expulsion de Maignan, Ruben Amorim a tenté de faire entrer son gardien remplaçant Lorenzo Torriani sans avoir préalablement désigné le joueur qui devait lui céder sa place. Une confusion qui a retardé le changement. C’est finalement Omari Hutchinson, visiblement déçu, qui a dû quitter prématurément la pelouse, avant d’être réconforté par son entraîneur. Toujours furieux au moment de regagner les vestiaires à la pause, Amorim a ensuite attendu les arbitres près du tunnel, sans qu’un nouvel échange verbal soit clairement constaté. En seconde période, Amine Adli a définitivement scellé le succès de Bournemouth d’un superbe coup franc (3-0). Une nouvelle désillusion pour le Portugais de 41 ans, dont les débuts à Milan restent mitigés. Quatrième de Serie A, le club lombard occupe désormais la 24e place de la phase de ligue de la Ligue Europa, soit la dernière position qualificative pour les barrages.