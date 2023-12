PSG - Metz : tous les Parisiens s’enflamment pour Ethan Mbappé !

Auteur d’un doublé dans la victoire (3-1), face au FC Metz lors de la 17ème journée de Ligue 1 au Parc des Princes, Kylian Mbappé se porte très bien, merci pour lui. Mais au-delà de l’attitude positive et de la belle prestation du capitaine des Bleus, un autre événement marquant a eu lieu durant cette belle rencontre remportée par le PSG. Le jour de ses 25 ans, le génie de Bondy a pu voir son petit frère, Ethan (16 ans), entrer en jeu pour sa première grande apparition en professionnel, en compétition officielle. En effet, le numéro 38 du PSG a foulé la pelouse du Parc des Princes à la 90e+2 minute, en remplaçant Manuel Ugarte dans l’entrejeu parisien. Une belle récompense pour celui qui avait fêté sa première titularisation, lors de la tournée asiatique en août dernier quand il avait débuté dans la nette victoire des siens (3-0) contre le club japonais de Jeonbuk Hyundai Motors.

Celui qui fêtera ses 17 ans dans quelques jours, le 29 décembre prochain, a conquis tout le Paris Saint-Germain, au point d’être sur toutes les bouches au coup de sifflet final. Les journalistes se sont empressés de poser des questions à son entraîneur : «Ça fait longtemps que j’aime sa manière de s’entraîner. Il joue avec les moins de 19 ans mais c’est un joueur très intéressant qui a beaucoup de personnalité. Il peut jouer à beaucoup de postes. Il aurait pu entrer plus tôt dans la saison, et c’est le hasard qu’il ait débuté le jour de l’anniversaire de son frère. Je suis content et je suis sûr qu’il peut jouer encore de très bons matchs. Il a un nom de famille de prestige, dur à porter mais il a beaucoup de valeurs. Il est préparé», a expliqué avec assurance le tacticien espagnol, Luis Enrique, en conférence de presse après la rencontre remportée par son équipe contre Metz mercredi soir.

Une grande première, un jour spécial

Entré en jeu, Ethan Mbappé n’a pas pu totalement se montrer mais le plus important reste de fêter sa grande première chez les grands, sur la pelouse du Parc des Princes et surtout le jour de l’anniversaire de son frère, auteur d’un doublé durant la rencontre : «Ça fait toujours plaisir, surtout le fait d’avoir débuté au Parc des Princes, devant les supporters. Je suis très content et j’espère qu’il y en aura d’autres. Je pense que c’est un beau cadeau pour mon frère, je suis très heureux pour lui et pour moi aussi. Il a mis deux beaux buts, enfin un beau but et un but donné donc je pense qu’il sera content», a alors affirmé le jeune milieu parisien, au micro de… Presnel Kimpembe, toujours blessé et reconverti en journaliste intervieweur d’un soir, pour le compte officiel du Paris Saint-Germain. Une belle petite vidéo qui montre toute la fierté et le bonheur du groupe parisien, bien content de voir Ethan passer dans la cour des grands en ce mercredi soir.

Evidemment, si ce jour est spécial pour Ethan, il l’est tout autant pour Kylian. Même la victoire acquise et le doublé en poche, l’ancienne pépite de l’AS Monaco veut surtout retenir, en cette soirée exceptionnelle de ses 25 ans, ce beau cadeau d’anniversaire de voir son petit frère partager la même pelouse sous le maillot du Paris Saint-Germain. En tout cas, Mbappé Premier du Nom n’a pas caché sa fierté dans les travées du Parc des Princes : «Je suis content, il kiffe mais moi encore plus en tant que grand frère, cela fait plaisir. Je ne pensais pas que j’allais vivre un jour spécial comme ça, et ce match là je vais vraiment le garder en mémoire. L’entrée d’Ethan est la chose la plus importante à mes yeux, même si gagner et marquer c’est toujours spécial. Il y avait encore plus spécial. C’est une belle journée, magnifique !», a alors affirmé Kylian dans les colonnes du site officiel du PSG. Une chose est certaine : les Mbappé(s) vont passer de très belles fêtes de fin d’année.