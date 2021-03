Un club du Big Four de Premier League a fait une offre à Florian Thauvin

La suite après cette publicité

Où jouera Florian Thauvin la saison prochaine ? « Concernant mon avenir, pour être honnête, je n'en ai aucune idée. Une chose est sûre, j'ai toujours eu une très bonne relation avec Pablo (Longoria, ndlr), on verra ce qu'il se passera à l'avenir, mais je n'en sais pas plus que cela. Rester ? Pourquoi pas, à partir du moment où il y a une nouvelle direction, les cartes sont redistribuées. Alors pourquoi pas », confiait-il en début de mois.

Et si ça ne dépendait que de Jorge Sampaoli, Thauvin resterait à Marseille pour bien longtemps encore. Mais dans ce dossier, la balle est bel et bien dans le camp du joueur, et des autres écuries intéressées par ses services. Elles sont nombreuses à vouloir l'arracher pour exactement 0€ (sans compter les primes à la signature) dès ce mercato estival.

Ils sont nombreux à le vouloir

Comme l'indique Estadio Deportivo, un club a déjà dégainé et une proposition est arrivée sur la table du joueur de 28 ans. Il s'agit de Leicester, avec une offre assez intéressante : un contrat de quatre ans et un salaire de 3,5 millions d'euros net annuel par saison. Le joueur n'a pas encore tranché, ce qui va permettre à d'autres clubs de se glisser dans la course et devancer les Foxes.

Toujours selon le média, Séville, Tottenham, la Roma et Naples sont aussi sur le coup. Pablo Longoria ne veut pas proposer plus de 3 millions d'euros par saison jusqu'en 2025, des émoluments que le principal concerné refuse car trop peu élevés. Autant dire que la mise aux enchères ne fait que démarrer, et le joueur phocéen risque bien d'obtenir les 4,5/5 millions d'euros demandés.