Strasbourg se penche sur le cas Djaoui Cissé

Le mercato continue de s’animer du côté du Stade Rennais. D’après les informations de L’Équipe, le milieu de terrain Djaoui Cissé figure sur les tablettes du RC Strasbourg, qui souhaite renforcer son entrejeu. À 22 ans, le joueur formé à Rennes possède déjà une expérience intéressante en Ligue 1. Révélé au cours de la saison 2024-2025, Cissé avait rapidement gagné la confiance du staff rennais grâce à ses qualités physiques, son activité au milieu et sa capacité à se projeter.

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Le club breton avait d’ailleurs décidé de sécuriser son avenir en prolongeant son contrat jusqu’en 2030. Rennes conserve donc une position favorable dans les négociations et ne sera pas contraint de vendre son jeune milieu. L’intérêt de Strasbourg pourrait ainsi déboucher sur une offre concrète dans les prochaines semaines, même si pour l’heure les deux clubs n’en seraient pas au stade des discussions. Affaire à suivre…