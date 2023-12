Man Utd : Erik ten Hag sauvé par le rachat de Sir Jim Ratcliffe ?

Erik ten Hag a-t-il encore un avenir à Manchester ? Régulièrement décrié depuis le début de saison en raison des performances mitigées du club mancunien (9 victoires, 7 défaites en 16 journées de Premier League), le Néerlandais semblait avoir atteint un point de non-retour à l’issue de la défaite face au Bayern Munich (1-0). Dos au mur après l’élimination en C1, le Batave voit les noms de ses potentiels successeurs circulés dans la presse britannique à mesure que les jours s’égrènent. Mais à en croire les informations du Sun ce vendredi, il reste une dernière carte à abattre pour l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam.

À l’heure où Sir Jim Ratcliffe est en passe d’investir 1,25 milliard de livres sterling pour le rachat de 25% des parts de MU, cette opération financière pourrait permettre à Erik ten Hag de garder son poste. Selon le tabloïd britannique, le technicien de 53 ans a l’intention de défendre corps et âme son projet auprès du futur boss des Red Devils et de son émissaire Dave Brailsford. Optimiste, «ETH» est néanmoins conscient que le match face à Liverpool ce week-end s’annonce crucial pour la suite de sa carrière en Angleterre. Mais à l’heure actuelle, The Sun rapporte que des sources du club mancunien ont affirmé qu’il restait l’homme de la situation malgré un bilan en deçà des espérances sur la scène nationale et continentale.