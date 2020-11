Grenade n'a que deux joueurs disponibles

Cinquième de Liga avec 14 points au compteur, Grenade réalise un début de saison plus que correct. Mais l'écurie espagnole connaît, comme d'autres clubs, des problèmes avec son effectif. Un effectif où deux joueurs sont actuellement disponibles, à savoir Maxime Gonalons et Yan Eteki.

Grenade doit, en effet, composer sans plusieurs éléments blessés explique Mundo Deportivo. Kenedy, Molina et Soldado devraient retrouver le groupe dans les prochains jours. En revanche, Ramon Azeez, Víctor Díaz, Joaquín Marín "Quini" et Neyder Lozano devraient être absents plus longtemps. A cela, il faut ajouter les éléments positifs au coronavirus, comme Vallejo, ceux qui doivent rester confinés et ceux en sélection.