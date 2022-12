CdM 2022, Maroc : Walid Regragui répond aux critiques sur le jeu de son équipe

La suite après cette publicité

Ce mardi, le Maroc a réussi l'exploit d'éliminer l'Espagne lors de la séance de tirs au but, en 8e de finale de la Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas ont logiquement beaucoup couru après le ballon face à une équipe espagnole qui le monopolisait pendant 120 minutes. Mais après la rencontre, certains médias ont pointé du doigt le style de jeu trop défensif et peu spectaculaire du Maroc. Des critiques que n'a pas du tout compris le sélectionneur Walid Regragui comme il l'a expliqué en conférence de presse.

« L’euphorie est passée. Là, on veut gagner contre le Portugal. Ce qu’on a fait, c'est bien, mais aller plus loin c’est mieux. On n'est pas encore sur notre nuage, on n'a rien fait. On a juste déjoué quelques pronostics, des XG et tous les trucs de Harvard sur les statistiques, les favoris là. Mais on a beaucoup couru contre l’Espagne. On m’a critiqué, car j’ai laissé le ballon à l’Espagne. Personne ne peut prendre la possession à cette équipe même la France et l'Allemagne ont laissé le ballon. Je n’ai pas compris les critiques de la presse européenne sur la manière de jouer du Maroc. Ils auraient préféré qu’on prenne la balle et qu’on pleure à la fin peut-être. Demain, nous jouerons de la même façon, mais on ne laissera pas le ballon totalement. On a notre plan pour les mettre en difficulté.»

