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Real Madrid : José Mourinho s’oppose à une vente de Vinicius Jr !

Par Kevin Massampu
1 min.
Vinícius Júnior sous les couleurs du Real Madrid. @Maxppp

Les dernières heures ont été extrêmement agitées du côté du Real Madrid. Alors que le club madrilène a déjà enregistré l’arrivée de quatre nouveaux joueurs (Cucurella, Konaté, Bernardo Silva et Dumfries), la Casa Blanca est en passe de boucler la venue d’un cinquième élément, à savoir Yan Diomandé, comme nous vous l’avons révélé. Un transfert qui pourrait avoir des conséquences quant à l’avenir de Vinícius Júnior. Le Brésilien n’a toujours pas prolongé son contrat et suscite l’intérêt d’Arsenal.

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Pour autant, The Telegraph indique que l’opération sera très loin d’être simple pour les Gunners. La raison ? José Mourinho, nouvel entraîneur de la formation madrilène, a clairement posé son véto pour un départ de l’international auriverde (54 sélections). Le technicien portugais a par ailleurs indiqué à sa direction qu’il ne souhaitait voir aucune star de l’attaque quitter le Real Madrid, que ce soit Kylian Mbappé, Jude Bellingham et, donc, Vinícius Júnior.

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