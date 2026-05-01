Kylian Mbappé adore le défilé de mode des Bleus à Clairefontaine

À chaque rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine, les joueurs de Didier Deschamps font sensation en arrivant avec des styles vestimentaires souvent originaux. Un petit « défilé » qui a valu aux Bleus quelques critiques, mais que Kylian Mbappé apprécie beaucoup.

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«On aime bien ça, tout le monde se prête au jeu, c’est sympa, c’est bon enfant. Chacun vient avec l’idée de montrer une nouvelle partie de lui. Je pense que le public aime aussi et j’espère que ça va rester comme ça et que ça va continuer comme ça», a-t-il confié à Paris Match.