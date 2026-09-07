Paris FC : Maxime Lopez pense à une qualification en Ligue des Champions

Le Paris FC ne veut plus se cacher. Après avoir considérablement renforcé son effectif, le club de la capitale nourrit de grandes ambitions pour cette saison et peut même rêver d’une qualification en Ligue des Champions, notamment après cette deuxième place de Ligue 1 à l’issue de la belle victoire chez l’OM (3-2). Une possibilité assumée par Maxime Lopez, même si le milieu de terrain appelle à garder les pieds sur terre avant deux rendez-vous importants face à Lyon et Strasbourg.

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« Bien sûr qu’il faut être ambitieux lorsque l’on a un projet comme le nôtre, mais restons lucides. Nous savons que nous sommes attendus et aujourd’hui, nous avons une équipe qui peut aspirer à la Ligue des Champions », a-t-il expliqué sur RMC, avant de tempérer : « cette année, on a la chance d’être ambitieux et d’avoir des moyens, mais il ne faut pas se mettre de pression. Étape par étape, ce n’est pas grave si on ne va pas en C1». L’autre club de Paris rêve aussi grand.