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Real Madrid : Kylian Mbappé a choqué les Ancelotti

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Carlo Ancelotti aux côtés de Kylian Mbappé à l'entrainement @Maxppp

La saison dernière, Kylian Mbappé (27 ans) a évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le Mister était épaulé par son fils et adjoint Davide. Ce dernier a fait quelques révélations sur son passage au sein de la Casa Blanca lors d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport. Il a notamment révélé l’adversaire qui a le plus impressionné le coach et son fils.

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« L’adversaire qui nous a le plus impressionnés, c’était Mbappé, lors du match Real Madrid-PSG en 2022. On s’est regardés, bouche bée. Quel genre de joueur est-ce ? Impressionnant ! Le meilleur milieu de terrain que nous ayons entraîné était Kroos, mais aussi Modric, à propos duquel j’ai une anecdote savoureuse : il jouait toujours avec des chaussettes qu’il portait sous ses chaussettes du Real Madrid. Un jour, au stade du Rayo Vallecano, l’intendant, qui était comme un frère pour lui, les a oubliées. Ça a fait un scandale. Luka était furieux. En parlant de joueurs perfectionnistes, on comprend qu’il nous ait appelés avant de signer à Milan. Tout comme Xabi Alonso l’avait fait avant de succéder à Ancelotti au Real Madrid. » KM10 a donc choqué les Ancelotti avant même son arrivée dans la capitale.

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