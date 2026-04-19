OM : Bixente Lizarazu fustige la grosse colère de Medhi Benatia

Hier face au FC Lorient, l’Olympique de Marseille s’est incliné (2-0) en livrant une prestation très décevante, sans véritable détermination, malgré l’enjeu majeur de la course à la Ligue des Champions dans ce sprint final de Ligue 1. Une situation qui a totalement fait sortir de ses gonds le dirigeant marseillais Medhi Benatia.

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« Son discours est inquiétant. Je ne pense pas que cela apporte quelque chose. Il reste quatre matchs à jouer, il peut encore y avoir une qualification pour la Ligue des Champions. C’est un club qui a besoin d’apaisement, il y a toujours des crises, toujours des problèmes… C’est un peu comme un citron : si tu le presses trop, il n’y a plus de jus qui sort. Ils étaient amorphes sur ce match-là, mais l’objectif reste encore possible », a expliqué le Champion du Monde 98 sur Téléfoot ce dimanche matin.