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Bundesliga

Bayern Munich : bonne nouvelle pour Jamal Musiala

Par Sasha Nahon
1 min.
Jamal Musiala @Maxppp

Le retour de Jamal Musiala se précise au Bayern Munich. Interrogé au micro de Sky Sport Germany, le directeur sportif bavarois Christoph Freund a donné des nouvelles encourageantes du milieu offensif allemand, qui s’entraîne désormais normalement avec ses partenaires. « Jamal s’entraîne normalement avec l’équipe depuis 7 à 10 jours. Il est positif et de bonne humeur. Comme nous l’avons souvent dit, ce n’est pas une situation nouvelle pour lui, il la gère bien », a expliqué le dirigeant. Le Bayern continue néanmoins d’évaluer quotidiennement son état avant de prendre une décision. « Il pourrait être de retour dans l’équipe demain, attendons de voir. Il a eu une bonne semaine d’entraînement. Jamal et nous sommes optimistes », a ajouté Freund.

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Musiala avait lui-même révélé sur Instagram souffrir d’un dysfonctionnement neurologique provoquant des épisodes d’absence. Le Bayern avait ensuite indiqué être au courant de ce problème depuis la saison dernière et expliqué qu’une modification récente de son traitement avait provoqué des effets secondaires. Malgré son retour à l’entraînement collectif et l’évolution positive de sa situation, le club allemand ne souhaite prendre aucun risque avec son joueur. Sa présence dans le groupe pourrait désormais intervenir très rapidement, mais le Bayern continuera de suivre son état au jour le jour avant de lui permettre de retrouver la compétition.

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