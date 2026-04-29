Congrès FIFA : l’Iran annule sa participation après des insultes de la police

Encore un accroc entre l’Iran et les États-Unis en vue de la Coupe du Monde 2026. Alors que la FIFA tient un congrès à Vancouver, l’Iran a fait savoir qu’elle annulait sa participation à l’événement. La raison ? La délégation iranienne aurait été victime d’un comportement insultant de la police de l’immigration à l’aéroport de Toronto.

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Le président et le secrétaire général de la fédération porteurs de « visas officiels » sont « repartis en Turquie par le premier vol disponible en raison du comportement inapproprié des agents de l’immigration (…) et d’une insulte envers l’un des organes les plus honorables des forces armées iraniennes », a indiqué un communiqué de leur organisation, cité par Le Parisien.