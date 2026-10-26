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Naples : Allegri suspendu deux matchs après son nouveau pétage de câble

Par Valentin Feuillette
1 min.
Massimiliano Allegri @Maxppp

Massimiliano Allegri a été lourdement sanctionné après son comportement lors du match entre Naples et la Roma. L’entraîneur des Azzurri a écopé de deux matchs de suspension pour avoir insulté le corps arbitral à la 45e minute de la seconde période, puis tenu des propos jugés extrêmement irrespectueux dans les vestiaires. Le technicien aurait également adopté une attitude agressive envers un membre de l’équipe adverse. Il manquera ainsi les rencontres face à Monza et à la Juventus.

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Le Napoli a rapidement réagi à cette décision en annonçant son intention de faire appel. « Le SSC Napoli, suite à la demande d’accès aux documents, annonce son intention de faire appel de la suspension de deux matchs infligée à l’entraîneur Massimiliano Allegri », a communiqué le club italien. Reste désormais à savoir si cet appel permettra au technicien de voir sa sanction réduite et d’être présent sur le banc pour les prochaines échéances de son équipe.

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