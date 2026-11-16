Italie : la déclaration pleine de confiance de Donnarumma à Mancini

Malgré la déception après l’élimination de l’Italie face à la Belgique en Ligue des Nations, Gianluigi Donnarumma veut croire en la progression de la Nazionale après de belles choses affichées face à la Turquie et la France. Le capitaine italien a reconnu la supériorité des Diables Rouges, tout en rappelant que la sélection avait entamé un nouveau cycle. «Nous aussi, nous voulons atteindre ce niveau, mais nous avons entamé un nouveau chapitre et ces hauts et ces bas sont inévitables. Il y a deux jours, nous avons disputé un match magnifique, mais nous avons peut-être gaspillé un peu d’énergie et sommes arrivés fatigués. La Belgique, en revanche, était supérieure, il faut le reconnaître », a-t-il concédé.

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Le portier de Manchester City a également pointé les erreurs collectives de son équipe, qui a trop souvent subi les contre-attaques adverses. Pour lui, cette défaite doit servir de leçon avant les prochaines échéances. « C’est une défaite qui doit nous être utile. Comme l’a dit le sélectionneur, nous devons garder le moral, mais ce soir, c’est dur à encaisser car nous voulions tous aller plus loin en Ligue des Nations », a-t-il expliqué, avant d’insister sur l’importance de la progression des jeunes joueurs. « Mancini peut nous être d’une grande aide, mais nous devons aussi soutenir les jeunes joueurs car le temps presse et nous jouons les qualifications pour le Championnat d’Europe. Les jeunes joueurs ont besoin de jouer davantage et d’acquérir de l’expérience », a conclu Donnarumma, alors que la Nazionale va officiellement échapper aux barrages parmi les meilleurs 3èmes.