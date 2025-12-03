Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Real Madrid : la belle action collective conclue par Camavinga avec un Mbappé encore décisif

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Eduardo Camavinga avec le Real Madrid @Maxppp
Bilbao 0-3 Real Madrid

Ce mercredi soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Bilbao avec l’intention de prendre les trois points pour ne pas voir le FC Barcelone s’envoler en tête du classement de la Liga. Et la formation de Xabi Alonso peut remercier ses Français puisque Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga ont été décisifs dans cette rencontre.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
🤩 Camavinga conclut une action collective magnifique
Voir sur X

L’ancien buteur du PSG avait ouvert le score d’un très beau numéro en solitaire en première période. Et il ne s’est pas arrêté là puisqu’il s’est mué en passeur sur le second but madrilène en remisant parfaitement de la tête pour Camavinga qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide. Le milieu de Rennes venait donc faire le break après une très belle action collective.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Eduardo Camavinga
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier