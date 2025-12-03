Real Madrid : la belle action collective conclue par Camavinga avec un Mbappé encore décisif

Ce mercredi soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Bilbao avec l’intention de prendre les trois points pour ne pas voir le FC Barcelone s’envoler en tête du classement de la Liga. Et la formation de Xabi Alonso peut remercier ses Français puisque Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga ont été décisifs dans cette rencontre.

L’ancien buteur du PSG avait ouvert le score d’un très beau numéro en solitaire en première période. Et il ne s’est pas arrêté là puisqu’il s’est mué en passeur sur le second but madrilène en remisant parfaitement de la tête pour Camavinga qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide. Le milieu de Rennes venait donc faire le break après une très belle action collective.