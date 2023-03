Bayern Munich - PSG : un choc déterminant pour le paradoxal Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

Être gardien de but à Paris n’est pas mission aisée. Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma en fait la douloureuse expérience. Originaire de la province de Naples, celui qui vient de fêter ses 24 ans est, en effet, le 10e gardien du PSG depuis la saison 2011-2012 à avoir disputé au moins une rencontre dans les cages parisiennes en Ligue 1, rappelant au passage que le PSG fait partie des plus grands consommateurs à ce poste depuis le début de l’ère QSI. De Salvatore Sirigu (145 matchs) à Ronan Le Crom (1 match), les hautes sphères des Rouge et Bleu n’ont cessé de chercher le bon profil. Confronté aux limites de Salvatore Sirigu, déçu par les performances de Kevin Trapp, jugé trop friable sur la scène européenne, lassé par les prestations décevantes d’Alphonse Areola, et marqué par la boulette de Gianluigi Buffon en quart de finale de Ligue des Champions face à Manchester United, le champion de France en titre semblait, pourtant, avoir trouvé son sauveur avec Keylor Navas…

Les gardiens à Paris, une très longue histoire…

Arrivé en provenance du Real Madrid, le Costaricien, aujourd’hui âgé de 36 ans, s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. Décisif et auteur de nombreux arrêts exceptionnels sous le maillot parisien, celui qui a notamment remporté le trophée de meilleur gardien de L1 2020-2021 laissait ainsi penser que le PSG tenait enfin son gardien, capable de l’aider à soulever la Coupe aux Grandes Oreilles. Oui, mais voilà, Paris est une ville, mais aussi un club pas comme les autres… Certainement angoissée par les 34 printemps de Navas mais surtout excitée par le statut libre du champion d’Europe 2021, élu meilleur joueur de la compétition, la direction décidait alors de sacrifier le nouveau joueur des Reds au profit d’un jeune homme plus que prometteur.

Fort de tous les records de précocité des gardiens italiens - le plus jeune à avoir débuté en Serie A (16 ans et 8 mois) mais aussi le plus jeune à avoir été appelé par la Squadra Azzurra, contre la France en août 2016 (17 ans et 6 mois) - le troisième Italien à ce poste dans l’histoire du club parisien après Buffon et Sirigu, détenteur du record de la plus longue invincibilité pour un gardien du PSG dans le championnat (949 minutes entre le 1er décembre 2012 et le 8 février 2013), posait finalement ses valises dans la Ville lumière lors du mercato estival 2021. En concurrence avec Keylor Navas la saison passée, le dernier rempart italien (50 sélections) est depuis, certes, libéré du Costaricain, prêté fin janvier à Nottingham Forest, mais le natif de Castellammare di Stabia, devenu titulaire indiscuté, ne parvient pas à enchaîner des performances de choix sur la durée.

L’irrégularité de Gianluigi Donnarumma inquiète !

Irréprochable à Marseille le week-end dernier, le gardien de 24 ans est ainsi retombé dans ses travers lors de la réception du FC Nantes à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Fautif sur le premier but de Ludovic Blas, auteur d’une frappe aussi excentrée qu’inattendue, l’ex-Milanais oubliait de fermer son premier poteau et redonnait espoir aux Canaris. Peu rassurant quelques minutes plus tard au moment de repousser une frappe flottante, mais peu dangereuse, de Mollet, l’Italien poussait alors les siens dans un moment de flottement, menant finalement à l’égalisation des hommes d’Antoine Kombouaré. Des absences coupables et inquiétantes avant de défier le Bayern Munich lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Et pour cause. Si cette fragilité aperçue contre le FCN n’a, au final, pas eu d’incidence sur le score final (4-2) et la soirée historique de Kylian Mbappé, Paris ayant réussi à décrocher son vingtième succès de la saison en Ligue 1, elle interroge tout de même sur le niveau actuel de «Gigio».

Déjà discuté lors du match aller face aux Bavarois - le numéro 99 du PSG avait cédé face à une frappe sans vice de Kingsley Coman - Donnarumma s’illustre, en effet, par un manque certain de régularité. Capable de sortir des arrêts déterminants pour laisser les siens en vie, ce qui a d’ailleurs été le cas contre le Rekordmeister, le portier parisien brille également par quelques sautes de concentration, des sorties aériennes pas toujours inspirées malgré son double-mètre et un jeu au pied très discutable. Sur ses 11 rencontres disputées en Ligue 1 depuis la fin du mois de décembre, le dernier rempart parisien s’illustre notamment par un jeu de relance très approximatif (2 dégagements réussis sur 12 face à Reims, 1 seul sur 12 face à Toulouse et 4 sur 12 contre Lille notamment). Un manque de précision d’autant plus problématique quand on connaît la propension des Parisiens à relancer proprement lorsqu’ils ont le ballon.

Quelques failles et beaucoup d’arrêts…

Espéré comme le digne successeur de Bernard Lama, grande satisfaction du club à ce poste dans les années 2000, Donnarumma doit donc faire face aux critiques. «On parle d’un des meilleurs gardiens du monde. Quand il gagne le titre de meilleur joueur de l’Euro, ce n’est pas le meilleur gardien, mais le meilleur joueur. Ça, c’est vraiment un accomplissement. La réaction des médias est parfois bipolaire avec Donnarumma», assurait, cependant, sa représentante, Rafaela Pimenta, face aux caméras de Téléfoot ces dernières semaines. Et pour cause. Si des axes d’amélioration sont clairement identifiables dans le jeu de l’Italien, ses prestations restent, quant à elles, très honorables. Auteur de 12 clean-sheets en 35 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, celui qui a, certes, déjà concédé 19 buts en 13 rencontres depuis la reprise post-Mondial sait, pourtant, se montrer précieux.

Sur toute la saison en Ligue 1, il affiche en moyenne 3,3 arrêts par match et un pourcentage d’arrêt de 77,7%. En axant ces chiffres uniquement sur le rendement de Donnarumma dans les rencontres de championnat post Coupe du Monde, il a ainsi réalisé 40 arrêts en 11 matches, soit 3,63 arrêts par match. Parmi ces 11 rendez-vous, nous pouvons notamment noter deux performances à 5 parades contre Rennes et Reims, un match plein contre l’OM avec 6 arrêts ainsi qu’un pic à 7 arrêts contre Monaco. Lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la bande à Julian Nagelsmann, malgré une erreur sur le seul but de Coman, il a, par ailleurs, réalisé 6 arrêts permettant au PSG de rester en vie… Quasiment un an jour pour jour après l’expérience douloureuse de Bernabéu et cette terrible erreur face à Karim Benzema (1-3, le 9 mars 2022), Gianluigi Donnarumma aura forcément à cœur de sortir le grand jeu contre les Munichois. Paris l’espère. Gigio doit désormais le faire. Réponse mercredi à partir de 21 heures.

Les gardiens du PSG en Ligue 1 Uber Eats depuis 2011/12 :

Salvatore Sirigu : 145 matchs (0,74 but encaissé/match et 77,5% d’arrêts)

Alphonse Areola : 75 matchs (0,79 but encaissé/match et 72,7% d’arrêts)

Keylor Navas : 71 matchs (0,76 but encaissé/match et 77,2% d’arrêts)

Kevin Trapp : 63 matchs (0,57 but encaissé/match et 79,7% d’arrêts)

Gianluigi Donnarumma : 59 matchs (0,98 but encaissé/match et 77,7% d’arrêts)

Gianluigi Buffon : 17 matchs (1,06 but encaissé/match et 73,5% d’arrêts)

Sergio Rico : 12 matchs (1,08 but encaissé/match et 72,3% d’arrêts)

Nicolas Douchez : 11 matchs (1,18 but encaissé/match et 65,8% d’arrêts)

Marcin Bulka : 2 matchs (0,5 but encaissé/match et 80% d’arrêts)

Ronan Le Crom : 1 match (0 but encaissé/match et 100% d’arrêts)