Patrice Evra fait de nouvelles révélations sur son enfance difficile

Membre de l'équipe type de Premier League à 3 reprises avec Manchester United (2007, 2009, 2010), Patrice Evra était l'un des meilleurs latéraux à gauche du monde à cette époque. Cependant tout n'a pas été simple dans la vie de l'ancien international français qui a connu la misère, et d'autres traumatismes durant son adolescence, comme l'absence de son père : «je pense que quand mon père est parti, c'était comme le chaos» ou encore les violences sexuelles que lui faisait subir un de ses professeurs : «être abusé sexuellement à l'âge de 13 ans a eu un impact énorme sur ma vie. Vous avez juste honte de vous-même.»

Interrogé par la BBC, l'ancien joueur de la Juventus était invité à donner 3 anecdotes dont une fausse qu'il fallait deviner : «Vendre de la drogue, mendier devant un magasin et travailler dans un magasin de télévision». Il enchaînait rapidement : «je n'ai pas vendu de télévision. Les deux autres sont vraies. J'avais environ 13 ans. Parfois, même à minuit, quand ils jetaient les Big Mac froids, nous allions à la poubelle.» Une vie de misère qui prenait un tournant positif lorsque le SC Marsala, un club italien l'a recruté : «quand j'avais 17 ans, j'ai voyagé en Italie. Je me souviens quand nous sommes arrivés. Nous étions assis tout le temps et ils nous servaient de la nourriture. J'ai appelé ma mère et j'ai dit: "Maman, ici, c'est comme le paradis, les gens nous servent à manger, avec deux fourchettes d'un côté et un couteau de l'autre".»