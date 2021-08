The Athletic l'assure Tottenham et l'Atalanta sont enfin tombés d'accord pour le transfert de Cristian Romero (23 ans). Les deux écuries se sont entendues sur un montant de 50 M€ plus 5 M€ de bonus.

Le défenseur international argentin, vainqueur de la Copa América cet été, signera un bail courant jusqu'en juin 2026 dans les prochains jours et renforcera donc l'arrière-garde des Spurs.