Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : Alavés fait tomber l’Espanyol

Par Jordan Pardon
Alaves @Maxppp
Alavés 2-1 Espanyol

Joli coup réalisé par Alavés. Les coéquipiers de Mariano Diaz avaient un menu copieux ce dimanche avec la réception de l’Espanyol, cinquième de Liga, mais ils n’ont pas succombé à l’indigestion. Ils se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Denis Suarez (5e) et Lucas Boye (40e).

La suite après cette publicité

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 30 11 +16 10 0 1 26 10
2 Logo Barcelone Barcelone 25 11 +15 8 1 2 28 13
3 Logo Villarreal Villarreal 23 11 +12 7 2 2 22 10
4 Logo Atlético Atlético 22 11 +11 6 4 1 21 10
5 Logo Espanyol Espanyol 18 11 +2 5 3 3 15 13
6 Logo Getafe Getafe 17 11 -1 5 2 4 12 13
7 Logo Betis Betis 16 10 +3 4 4 2 15 12
8 Logo Alavés Alavés 15 11 +1 4 3 4 11 10
9 Logo Elche Elche 14 11 -1 3 5 3 12 13
10 Logo Vallecano Vallecano 14 11 -2 4 2 5 12 14
11 Logo Bilbao Bilbao 14 11 -2 4 2 5 11 13
12 Logo Celta Vigo Celta Vigo 13 11 -1 2 7 2 13 14
13 Logo Séville Séville 13 11 -2 4 1 6 17 19
14 Logo Real Sociedad Real Sociedad 12 11 -3 3 3 5 13 16
15 Logo Osasuna Osasuna 10 10 -3 3 1 6 9 12
16 Logo Majorque Majorque 9 10 -4 2 3 5 11 15
17 Logo Levante Levante 9 11 -5 2 3 6 15 20
18 Logo Valence Valence 9 11 -10 2 3 6 10 20
19 Logo Oviedo Oviedo 7 10 -12 2 1 7 7 19
20 Logo Girona Girona 7 11 -14 1 4 6 10 24
Voir le classement complet

Roberto Fernandez Jean a réduit l’écart après la pause, mais le club madrilène a tenu le score malgré l’expulsion de Lucas Boye en toute fin de rencontre (90+2e). Grâce à sa victoire, Alavés fait un bond à la 8e place de Liga. L’Espanyol campe au 5e rang.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Alavés

En savoir plus sur

Liga Liga
Alavés Logo Alavés
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier