Liga
Liga : Alavés fait tomber l’Espanyol
@Maxppp
Joli coup réalisé par Alavés. Les coéquipiers de Mariano Diaz avaient un menu copieux ce dimanche avec la réception de l’Espanyol, cinquième de Liga, mais ils n’ont pas succombé à l’indigestion. Ils se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Denis Suarez (5e) et Lucas Boye (40e).
La suite après cette publicité
Classement live Liga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Real Madrid
|30
|11
|+16
|10
|0
|1
|26
|10
|2
|Barcelone
|25
|11
|+15
|8
|1
|2
|28
|13
|3
|Villarreal
|23
|11
|+12
|7
|2
|2
|22
|10
|4
|Atlético
|22
|11
|+11
|6
|4
|1
|21
|10
|5
|Espanyol
|18
|11
|+2
|5
|3
|3
|15
|13
|6
|Getafe
|17
|11
|-1
|5
|2
|4
|12
|13
|7
|Betis
|16
|10
|+3
|4
|4
|2
|15
|12
|8
|Alavés
|15
|11
|+1
|4
|3
|4
|11
|10
|9
|Elche
|14
|11
|-1
|3
|5
|3
|12
|13
|10
|Vallecano
|14
|11
|-2
|4
|2
|5
|12
|14
|11
|Bilbao
|14
|11
|-2
|4
|2
|5
|11
|13
|12
|Celta Vigo
|13
|11
|-1
|2
|7
|2
|13
|14
|13
|Séville
|13
|11
|-2
|4
|1
|6
|17
|19
|14
|Real Sociedad
|12
|11
|-3
|3
|3
|5
|13
|16
|15
|Osasuna
|10
|10
|-3
|3
|1
|6
|9
|12
|16
|Majorque
|9
|10
|-4
|2
|3
|5
|11
|15
|17
|Levante
|9
|11
|-5
|2
|3
|6
|15
|20
|18
|Valence
|9
|11
|-10
|2
|3
|6
|10
|20
|19
|Oviedo
|7
|10
|-12
|2
|1
|7
|7
|19
|20
|Girona
|7
|11
|-14
|1
|4
|6
|10
|24
Roberto Fernandez Jean a réduit l’écart après la pause, mais le club madrilène a tenu le score malgré l’expulsion de Lucas Boye en toute fin de rencontre (90+2e). Grâce à sa victoire, Alavés fait un bond à la 8e place de Liga. L’Espanyol campe au 5e rang.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Presnel Kimpembe : «je préfère gagner une Ligue des Champions avec le PSG, que cinq avec le Real Madrid»
Explorer