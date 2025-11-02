Liga : Alavés fait tomber l’Espanyol

Joli coup réalisé par Alavés. Les coéquipiers de Mariano Diaz avaient un menu copieux ce dimanche avec la réception de l’Espanyol, cinquième de Liga, mais ils n’ont pas succombé à l’indigestion. Ils se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Denis Suarez (5e) et Lucas Boye (40e).

Roberto Fernandez Jean a réduit l’écart après la pause, mais le club madrilène a tenu le score malgré l’expulsion de Lucas Boye en toute fin de rencontre (90+2e). Grâce à sa victoire, Alavés fait un bond à la 8e place de Liga. L’Espanyol campe au 5e rang.