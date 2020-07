ASSE : Claude Puel revient sur le carton rouge de Loïc Perrin

Le fait du match entre le PSG et l'AS Saint-Etienne restera le tacle de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé à la demi-heure de jeu. Le capitaine stéphanois a été expulsé et l'attaquant parisien est sorti, blessé à la cheville. Si l'ASSE a tenu la dragée haute aux Parisiens, même à 10 contre 11, certains de ses joueurs ont trouvé la sanction du carton rouge injuste. Pas Claude Puel, l'entraîneur des Verts, qui a concédé un excès d'engagement à cet instant et qui a tenu à adresser un message à Kylian Mbappé.

« Là ça a touché Loïc, on ne peut pas dire que ce soit un petit jeune. L'investissement, l'engagement et la qualité des joueurs en face... Ils ont un tel coup de rein, ils peuvent faire la différence à tout moment. Je pense qu'on a encore des petits moments de gestion où il faut s'engager mais rester maître de ses gestes. C'est aussi de l'apprentissage, il faut trouver le bon dosage. Je regrette la blessure pour Kylian, j'espère qu'elle est légère. Il n'y avait aucune intention de faire mal. L'intention était de jouer le ballon mais il va trop vite », a expliqué l'entraîneur français en conférence de presse.