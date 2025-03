Le PSG a mis la main sur 121 M€

Cette saison, l’UEFA a lancé sa nouvelle formule de la Ligue des champions. Si certains sont séduits par ce format, d’autres estiment que c’était mieux avant, notamment en ce qui concerne la phase de championnat. Mais il y a une chose qui n’a pas vraiment changé, c’est que l’instance dirigeante du football européen continue de verser d’importantes sommes aux équipes engagées dans cette compétition.

D’ailleurs, l’UEFA a dévoilé ce vendredi les montants des gains perçus par les clubs lors de l’édition 2023-24. Une édition remportée par le Real Madrid, qui s’en est mis plein les poches. En effet, la Casa Blanca a empoché la coquette somme de 141 M€ selon l’UEFA, dont les chiffres sont relayés par Marca.

Ce montant a été calculé en se basant sur plusieurs primes liées à la participation, aux résultats, au market pool ou encore au coefficient UEFA.

Le PSG a empoché un pactole

Derrière les champions d’Europe, on retrouve Manchester City. Les Skyblues n’ont pas atteint la finale mais ils ont amassé un joli pactole puisqu’ils ont gagné 122 M€. Juste derrière, on retrouve le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, troisièmes ex-aequo. Les deux clubs ont obtenu 121 M€. De quoi mettre du beurre dans les épinards. En ce qui concerne le PSG, demi-finaliste malheureux face au Borussia Dortmund qui a gagné 120 M€, la récolte est bonne.

Le Barça complète le top 5 de cette C1 avec une enveloppe de 102 M€. Viennent ensuite l’Atlético de Madrid (95 M€), Arsenal (94 M€), l’Inter Milan (71 M€) et Naples (70 M€). Cette saison, tout ce petit monde risque de prendre encore plus d’argent. Pour le moment, le Paris Saint-Germain a obtenu 91,9 M€ grâce à son parcours. Une qualification pour les 1/4 de finale permettrait au club de Nasser Al-Khelaïfi de faire gonfler cette somme de 12,5 M€.