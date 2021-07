William Saliba prêté à l'OM

La suite après cette publicité

Un Bondynois à Marseille. Comme pressenti ces dernières semaines, William Saliba, le défenseur de la génération 2001 formé à l'AS Saint-Etienne entre 2016 et 2018, est à nouveau prêté par son club d'Arsenal. Il débarque cette fois dans un Olympique de Marseille en pleine effervescence, sous la houlette du tumultueux Jorge Sampaoli et lors d'un mercato pour le moins actif de Pablo Longoria, le président du club phocéen. C'est le troisième prêt de Saliba depuis sa signature chez les Gunners à l'été 2019 contre 30 M€. Passé pro le 30 mai 2018 dans le Forez, Saliba avait disputé seize rencontres de Ligue 1 avant qu'Arsenal ne débourse un peu moins de 30 M€ (bonus compris et garantis de l'ordre de 4 M€) le 25 juillet 2019.

Il signe alors cinq ans avec la formation londonienne, lui qui est lié à l'ASSE jusqu'en 2023. Mais il est tout de suite prêté à son club formateur. Il revient finalement fin juin 2020 en Angleterre, où il passe six mois à jouer avec l'équipe réserve, avant d'être à nouveau prêté à l'OGC Nice qui vient de perdre Dante sur blessure. « Le coach (Mikel Arteta, déjà) m'a dit que je n'étais pas encore prêt. J'aurais voulu avoir ma chance. C'est comme ça, c'est le football (...) Je suis parti car je voulais jouer, ça faisait depuis mars que je n'avais pas fait de match en équipe première », confesse-t-il lors de sa présentation à Nice. Six mois plus tard, rien a changé du point de vue de Mikel Arteta.

Une cote importante en Europe

Malgré ses 22 matches cette saison (20 de Ligue 1, 2 en Coupe de France) et son potentiel évident, le colosse de 20 ans n'entre toujours pas dans les plans du tacticien espagnol à court terme. Pourtant, plus d'un club en Europe souhaitait s'offrir ses services cet été, avec notamment les intérêts de l'OGC Nice, du Stade Rennais, du LOSC, de Southampton, de Newcastle, de Leverkusen ou encore de formations italiennes... C'est finalement l'OM qui rafle la mise, comme le club vient de l'annoncer dans un communiqué.

«L'Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club anglais, Arsenal FC, pour le défenseur central français de 20 ans, William Saliba. Après le succès de sa visite médicale, William s'est engagé avec le club olympien pour un prêt d'un an. Après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Luan Peres, William Saliba est la huitième recrue olympienne du mercato estival 2021», indique le club phocéen qui précise que le prêt n'est pas assorti d'une option d'achat.