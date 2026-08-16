Trophée des Champions : le coup de gueule d’Achraf Hakimi après la défaite contre Lens

Battu par Lens ce dimanche soir lors du Trophée des Champions (1-0), le PSG a vu son début de saison parfait prendre fin à Bollaert. Après la rencontre, Achraf Hakimi (27 ans) a regretté les conditions dans lesquelles cette finale a été disputée, estimant que les Parisiens n’avaient pas bénéficié d’un véritable terrain neutre. «On a tout fait pour gagner, on a dominé tout le match, mais il y a des situations que nous n’avons pas pu contrôler. Venir jouer dans un terrain comme cela, pas neutre, sans nos supporters… On devrait jouer dans les mêmes conditions. Aujourd’hui, ça ressemblait plus à un match de Ligue 1. Ce ne sont pas des excuses», a-t-il déclaré sur Ligue 1+.

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L’international marocain a également rappelé que le calendrier et la préparation du PSG n’avaient pas été idéaux avant ce rendez-vous. « On a joué des finales neutres, là on joue à l’extérieur. Mais on va continuer à travailler pour la suite. Des joueurs ont manqué des entraînements et sont arrivés plus tard, on a joué un match mercredi, il fallait récupérer. On doit continuer pour la suite», a-t-il ajouté. Paris devra donc rapidement tourner la page.