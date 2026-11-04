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Le Sporting confirme l’arrivée de Paulo Fonseca

Par Max Franco Sanchez
1 min.

C’était annoncé depuis plusieurs jours déjà - l’OL l’avait d’ailleurs déjà officialisé plus tôt dans la journée - Paulo Fonseca est le nouvel entraîneur du Sporting. Après plusieurs jours de négociations, toutes les parties ont trouvé un accord pour qu’il prenne la relève de Rui Borges à la tête du troisième du championnat portugais.

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Paulo Fonseca assina até 𝟐𝟎𝟑𝟎 e é o novo treinador dos Leões ✍️

Bem-vindo a Casa, míster 🦁
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« Paulo Fonseca signe jusqu’en 𝟐𝟎𝟑𝟎 et devient le nouveau entraîneur des Lions ✍️ Bienvenue à la Maison, mister 🦁 », a indiqué le club lisboète sur ses réseaux sociaux. Dans un communiqué officiel, les Portugais ont aussi confirmé les 5 millions d’euros qu’ils ont versés à l’Olympique Lyonnais pour s’offrir l’entraîneur, qui était sous contrat jusqu’en 2027 du côté de la capitale des Gaules.

Pub. le - MAJ le
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