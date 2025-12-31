Menu Rechercher
Botafogo interdit de recrutement par la FIFA !

Par Allan Brevi
John Textor à Botafogo @Maxppp

Les difficultés s’accumulent pour Botafogo et son propriétaire John Textor. La FIFA a inscrit le club brésilien sur sa liste des interdictions d’inscrire de nouveaux joueurs pour trois mercatos, à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’au mercato hivernal 2027. Cette sanction fait suite au non-paiement intégral du transfert de Thiago Almada vers Atlanta United, conclu en juillet 2024. Le Tribunal arbitral du sport avait condamné Botafogo à verser 17,9 millions d’euros au club américain, somme qui n’a été que partiellement réglée, entraînant l’interdiction de recrutement pour le vainqueur de la Copa Libertadores 2024.

Botafogo F.R.
Com relação à recente sanção da FIFA sobre transferências de atletas, o Botafogo informa que, nas últimas semanas, manteve conversas construtivas com representantes do Atlanta United, da MLS, em busca de um acordo relacionado ao caso de Thiago Almada. As conversas foram pausadas em razão do recesso de fim de ano e serão retomadas em breve. O Botafogo espera ter o tema resolvido antes do início ou logo no começo da janela de transferências. O Clube será muito ativo na contratação de jogadores em janeiro de 2026.
Malgré cette décision, Botafogo se veut rassurant et assure que des discussions avec Atlanta United sont en cours. « Le club sera très actif dans le recrutement de joueurs en janvier 2026 », a précisé le club dans un communiqué publié sur X, soulignant que les négociations avaient été momentanément suspendues en raison des vacances de fin d’année, mais pourraient aboutir avant l’ouverture du mercato brésilien.

Série A
Botafogo

Série A Série A (Brésil)
Botafogo Logo Botafogo
