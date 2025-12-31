Botafogo interdit de recrutement par la FIFA !

Les difficultés s’accumulent pour Botafogo et son propriétaire John Textor. La FIFA a inscrit le club brésilien sur sa liste des interdictions d’inscrire de nouveaux joueurs pour trois mercatos, à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’au mercato hivernal 2027. Cette sanction fait suite au non-paiement intégral du transfert de Thiago Almada vers Atlanta United, conclu en juillet 2024. Le Tribunal arbitral du sport avait condamné Botafogo à verser 17,9 millions d’euros au club américain, somme qui n’a été que partiellement réglée, entraînant l’interdiction de recrutement pour le vainqueur de la Copa Libertadores 2024.

Malgré cette décision, Botafogo se veut rassurant et assure que des discussions avec Atlanta United sont en cours. « Le club sera très actif dans le recrutement de joueurs en janvier 2026 », a précisé le club dans un communiqué publié sur X, soulignant que les négociations avaient été momentanément suspendues en raison des vacances de fin d’année, mais pourraient aboutir avant l’ouverture du mercato brésilien.