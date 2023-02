OM - PSG : les supporters marseillais chambrent à Paris avec une banderole

La suite après cette publicité

Alors que les joueurs de l’Olympique de Marseille ont déjà lancé le Classique face au PSG ce dimanche après la victoire face à Toulouse (2-3), les supporters marseillais ont également mis le feu aux poudres à moins d’une semaine du choc. Ces derniers ont déployé une banderole « On craint dégun » et « Notre étoile n’a pas de prix » sur le pont de Bir-Hakeim… à Paris.

Une séquence vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux dimanche midi par des fans phocéens de la société Nojyk. « Le but est de montrer notre soutien à notre équipe. On veut montrer que les Marseillais n’ont peur de rien et que malgré les moyens illimités du PSG, une coupe d’Europe, ça ne s’achète pas », ont expliqué les supporters phocéens, contactés par Actu.fr. La première mèche est allumée.

