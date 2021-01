Pays-Bas : Virgil Van Dijk de retour pour l’Euro ?

Virgil Van Dijk, qui avait été victime d'un tacle très dangereux de la part de Jordan Pickford, s’était blessé aux ligaments croisés du genou en octobre dernier. Une blessure qui avait nécessité une opération et qui devait l’éloigner des terrains toute la saison. Mais le défenseur de Liverpool pourrait bien retrouver les pelouses plus tôt selon son sélectionneur Frank De Boer.

Dans un entretien accordé à De Telegraaf, le nouveau sélectionneur des Pays-Bas s’est dit optimiste quant à la participation de son capitaine à l’Euro 2020. « Il met toute son énergie pour revenir le plus vite possible. Si vous voyez ce qu'il fait déjà... De mon temps, vous n’aviez le droit de donner des coups de pied que dans la piscine (…) Si Virgil ne reçoit pas de coup et que les choses vont un peu plus vite que prévues, il devrait pouvoir être présent pour le match d'ouverture du Championnat d'Europe le 13 juin contre l'Ukraine. Il est très important pour notre équipe, sur le terrain et en dehors. » Une nouvelle qui devrait rassurer bon nombre de supporters des Oranjes.