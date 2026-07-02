OM : le Genoa piste Pierre-Emerick Aubameyang

À un an de la fin de son contrat à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang suscite de nombreux intérêts. Nous vous révélions ces derniers jours que des formations évoluant en Italie, en Espagne, au Brésil, en Turquie, en Arabie Saoudite ou encore en MLS avaient pris des renseignements sur la situation de l’attaquant gabonais, auteur de 14 buts et 10 passes décisives la saison passée.

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Selon les informations de Marca, le Genoa fait partie des formations italiennes intéressées par le profil du joueur de 37 ans. 16e du dernier exercice de Serie A, le club génois a sondé l’entourage du joueur ces derniers jours. De son côté, l’OM, plombé par l’absence de Ligue des Champions et une masse salariale à réduire, a déjà ouvert la porte à un départ d’Aubam. Reste à savoir pour quelle destination.