Liga

La publication de Kylian Mbappé à l’adresse de Rodrygo

Par Maxime Barbaud
Mbappé @Maxppp

La grave blessure de Rodrygo émeut le Brésil et le Real Madrid. Après le message de Neymar souhaitant un bon rétablissement à son compatriote, qui devrait manquer la Coupe du Monde, Kylian Mbappé y est allé de sa petite attention.

defaultAltAttribute

«Toute la force du monde cousin. Prends du temps pour toi et ta famille, et reviens plus fort», écrit l’attaquant madrilène, lui-même actuellement victime d’une entorse du genou et forfait au minimum pour les trois prochaines semaines.

Pub. le - MAJ le
