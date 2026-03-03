La publication de Kylian Mbappé à l’adresse de Rodrygo

La grave blessure de Rodrygo émeut le Brésil et le Real Madrid. Après le message de Neymar souhaitant un bon rétablissement à son compatriote, qui devrait manquer la Coupe du Monde, Kylian Mbappé y est allé de sa petite attention.

«Toute la force du monde cousin. Prends du temps pour toi et ta famille, et reviens plus fort», écrit l’attaquant madrilène, lui-même actuellement victime d’une entorse du genou et forfait au minimum pour les trois prochaines semaines.