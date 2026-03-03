Liga
La publication de Kylian Mbappé à l’adresse de Rodrygo
@Maxppp
La grave blessure de Rodrygo émeut le Brésil et le Real Madrid. Après le message de Neymar souhaitant un bon rétablissement à son compatriote, qui devrait manquer la Coupe du Monde, Kylian Mbappé y est allé de sa petite attention.
La suite après cette publicité
«Toute la force du monde cousin. Prends du temps pour toi et ta famille, et reviens plus fort», écrit l’attaquant madrilène, lui-même actuellement victime d’une entorse du genou et forfait au minimum pour les trois prochaines semaines.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
«La ch*tte à ta mère, fils de p*te», les insultes de Mastantuono à l’arbitre de Real Madrid - Getafe
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer