Stade Brestois : la piste Yohan Cabaye prend de l’ampleur

Le Stade Brestois s’apprête à défier Strasbourg ce mercredi à 19h. Et si la rencontre à Francis Le Blé reste un défi sans grande importance pour les hommes d’Éric Roy, qui n’ont plus rien à jouer en championnat avec leur 12e place, certains esprits seraient ailleurs dans le Finistère. En effet, l’après Grégory Lorenzi, qui va quitter la formation à la fin de la saison, se prépare en coulisses et agite la fin de saison du club.

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D’après les informations de L’Équipe, le directeur sportif pourrait bien être remplacé par Yohan Cabaye. La piste avait déjà été évoquée en interne et elle tiendrait la corde aujourd’hui. Toutefois, le président de la formation brestoise, Denis Le Saint, a fait savoir que ce choix n’était pas encore acté, indique le quotidien.