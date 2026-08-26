Le Bayern Munich fait un changement capital pour Jamal Musiala

Le Bayern Munich a pris une décision importante concernant Jamal Musiala après les deux malaises dont a été victime son joyau allemand en quelques jours seulement. Le premier épisode était survenu le 15 août, lors du match amical face au RB Leipzig, lorsque le milieu offensif s’était soudainement effondré sur la pelouse. Trois jours plus tard, le même scénario s’était répété contre Heidenheim. Entré en jeu à la 61e minute, Musiala avait chuté quelques instants plus tard avant de quitter le terrain accompagné par les médecins du club. Deux scènes particulièrement inquiétantes qui avaient immédiatement provoqué de nombreuses interrogations autour de l’état de santé du joueur de 23 ans, alors que le Bayern Munich se préparait à lancer sa nouvelle saison.

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Depuis, le club bavarois et le principal intéressé ont tenu à mettre les choses au clair. Musiala a expliqué que ces épisodes étaient liés à un dysfonctionnement neurologique provoquant des absences temporaires et très brèves, tout en assurant qu’elles étaient traitables et qu’il ne courait pas de risque supplémentaire. L’international allemand s’est également montré très rassurant sur son état général, expliquant être suivi par des spécialistes et se disant particulièrement optimiste pour la suite. De son côté, Max Eberl avait reconnu que le Bayern connaissait cette situation depuis la saison dernière et qu’elle était jusque-là correctement maîtrisée grâce à un traitement médical adapté. Après les deux nouveaux épisodes survenus contre Leipzig et Heidenheim, le club munichois a décidé d’agir afin de retrouver la stabilité qui permettait jusqu’ici à Musiala d’évoluer normalement. Une décision qui va forcément avoir des conséquences sur les premières semaines de sa saison.

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Les médecins ont pris une décision

Selon les informations de BILD, le traitement médicamenteux de Jamal Musiala a ainsi été modifié après ces deux malaises. Le dosage avait légèrement été réduit et le Bayern a désormais décidé de l’augmenter à nouveau afin de tenter de retrouver le niveau de contrôle observé la saison dernière. Max Eberl avait lui-même expliqué que cette adaptation était nécessaire après les récents événements, avec l’objectif de faire disparaître au maximum ces épisodes d’absence. Le changement ne produira toutefois pas ses effets immédiatement, puisqu’il faut généralement compter une dizaine à une quinzaine de jours pour que le nouveau dosage fasse pleinement effet. Cette période explique notamment pourquoi le Bayern Munich ne souhaite prendre aucun risque avec son joueur vedette. Musiala s’entraîne individuellement depuis jeudi dernier et doit progressivement retrouver le groupe cette semaine, après la journée de repos prévue mercredi.

Cette gestion progressive va avoir une première conséquence très concrète. D’après BILD, Jamal Musiala ne fera pas partie du groupe bavarois pour la première journée de Bundesliga face à Stuttgart, vendredi. La rencontre arrive trop tôt pour le milieu offensif, qui doit d’abord poursuivre son retour à l’entraînement et laisser le temps au nouveau traitement médical de produire ses effets. Le Bayern préfère clairement privilégier la prudence et le rétablissement de son joueur plutôt que de précipiter son retour. Les médecins de Musiala lui recommandent d’ailleurs de continuer à pratiquer une activité sportive, notamment le football, alors que son état physique général est jugé excellent. Les crises d’épilepsie constituent actuellement le seul véritable frein à sa reprise complète. Le club bavarois espère désormais pouvoir réintégrer progressivement son numéro 10 et pourrait envisager son retour pour le deuxième match de Bundesliga, sur la pelouse de Schalke. Une échéance qui dépendra évidemment de son évolution dans les prochains jours.