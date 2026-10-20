Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue des Champions

PSG : Achraf Hakimi savoure la belle victoire contre le FC Barcelone

Par Aurélien Macedo
1 min.
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

Victorieux avec le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone ce mardi (4-2), Achraf Hakimi a particulièrement brillé à l’instar de ses coéquipiers. Passeur décisif sur le dernier but signé Fabian Ruiz, le latéral marocain s’est montré satisfait, mais fatigué à la fin de la rencontre. Interrogé par Walid Regragui, l’ancien sélectionneur du Maroc pour le Canal Football Club sur Canal +, il s’est montré amusé : «fatigué, on a beaucoup couru, mais content pour la victoire et les trois points. Je suis fatigué, sur le terrain, j’essaye de donner le maximum, mais je suis fatigué à la fin (sourire).»

La suite après cette publicité

«Je suis très content pour ma passe décisive. Comme tu dis, ça fait longtemps que je n’ai pas marqué, aujourd’hui encore j’ai eu des occasions pour marquer, mais ça n’a pas fonctionné. Quand on joue des équipes de cette qualité, ce sont des matches qu’on aime jouer et où on essaye de montrer notre niveau. On est ambitieux et on veut continuer à gagner», a-t-il poursuivi.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Barcelone
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Barcelone Logo Barcelone
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier