PSG : Achraf Hakimi savoure la belle victoire contre le FC Barcelone

Victorieux avec le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone ce mardi (4-2), Achraf Hakimi a particulièrement brillé à l’instar de ses coéquipiers. Passeur décisif sur le dernier but signé Fabian Ruiz, le latéral marocain s’est montré satisfait, mais fatigué à la fin de la rencontre. Interrogé par Walid Regragui, l’ancien sélectionneur du Maroc pour le Canal Football Club sur Canal +, il s’est montré amusé : «fatigué, on a beaucoup couru, mais content pour la victoire et les trois points. Je suis fatigué, sur le terrain, j’essaye de donner le maximum, mais je suis fatigué à la fin (sourire).»

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«Je suis très content pour ma passe décisive. Comme tu dis, ça fait longtemps que je n’ai pas marqué, aujourd’hui encore j’ai eu des occasions pour marquer, mais ça n’a pas fonctionné. Quand on joue des équipes de cette qualité, ce sont des matches qu’on aime jouer et où on essaye de montrer notre niveau. On est ambitieux et on veut continuer à gagner», a-t-il poursuivi.