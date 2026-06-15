Menu Rechercher
Commenter 6
Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : les ultras des Bleus se donnent rendez-vous sur Times Square

Par Valentin Feuillette
1 min.
FFF FFF
France Sénégal

Les supporters français ont rendez-vous ce soir à Times Square, au cœur de Manhattan, pour un grand rassemblement aux couleurs tricolores. À partir de 20 heures (heure am&éricaine, soit 02 heures), les fans sont invités à se retrouver pour chanter, animer la célèbre place new-yorkaise et afficher leur soutien aux Bleus à la veille de leur entrée en lice face au Sénégal.

La suite après cette publicité

Cette initiative, relayée par plusieurs groupes de supporters, doit permettre de lancer l’ambiance avant le choc France-Sénégal programmé mardi dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Les organisateurs espèrent une forte mobilisation afin de montrer que les Français ont également répondu présent aux États-Unis pour soutenir leur sélection.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier