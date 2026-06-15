CdM 2026, EdF : les ultras des Bleus se donnent rendez-vous sur Times Square

Les supporters français ont rendez-vous ce soir à Times Square, au cœur de Manhattan, pour un grand rassemblement aux couleurs tricolores. À partir de 20 heures (heure am&éricaine, soit 02 heures), les fans sont invités à se retrouver pour chanter, animer la célèbre place new-yorkaise et afficher leur soutien aux Bleus à la veille de leur entrée en lice face au Sénégal.

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RASSEMBLEMENT FRANÇAIS À NY 🇺🇸



Ce soir à 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐫𝐞 à partir de 20h00 (⌚️🇺🇸).



Venez nombreux pour animer la place, chanter ensemble et montrer au monde que les supporters français sont arrivés !



On compte sur vous tous ! 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/LihHIofsNl — 𝙸𝚛𝚛𝚎́𝚜𝚒𝚜𝚝𝚒𝚋𝚕𝚎𝚜 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌̧𝚊𝚒𝚜 ⭐️⭐️ (@IF_Supporters) June 15, 2026

Cette initiative, relayée par plusieurs groupes de supporters, doit permettre de lancer l’ambiance avant le choc France-Sénégal programmé mardi dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Les organisateurs espèrent une forte mobilisation afin de montrer que les Français ont également répondu présent aux États-Unis pour soutenir leur sélection.