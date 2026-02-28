Menu Rechercher
PSG : l’ouverture du score de Bradley Barcola contre Le Havre

Par Samuel Zemour
1 min.
Bradley Barcola, félicité par ses coéquipiers @Maxppp
Le Havre 0-1 PSG

Bradley Barcola a lancé le Paris Saint-Germainen ouvrant le score face au Havre, lors de la 24e journée de Ligue 1. L’ailier parisien a parfaitement coupé la trajectoire d’un centre bien enroulée de Kang-In Lee pour dévier de la tête et donner l’avantage aux siens.

🎯 Bradley Barcola inscrit son 9e but cette saison en Ligue 1 !

La passe de Lee Kang-in 🤤

Une réalisation qui récompense l’entame sérieuse des hommes de la capitale au Stade Océane et leur permet de rester en tête de la Ligue 1, avec quatre points d’avance sur le RC Lens. L’ex-Lyonnais inscrit ainsi son 9e but de la saison, toutes compétitions confondues, et confirme sa montée en puissance ces dernières semaines.

