Après son back-to-back, le PSG avance déjà sur le mercato !

La soirée a été historique, légendaire même pour beaucoup. Ce samedi soir, le PSG a remporté sa deuxième Ligue des Champions (face à Arsenal aux tirs au but, 1-1 puis 4-3 t.a.b.), la deuxième de suite après avoir débloqué son compteur la saison dernière face à l’Inter Milan (5-0). Une victoire qui vient confirmer la réussite du nouveau projet du PSG incarné par Luis Enrique. Depuis l’arrivée du coach espagnol, le club de la capitale avait décidé d’abandonner le recrutement des stars du football pour penser à un projet plus collectif. Avec l’aide de Luis Campos notamment, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a finalement bâti une équipe intouchable qui ne cesse de bluffer son monde.

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Après le sacre européen de la saison dernière, Luis Enrique avait fait le pari fou de ne pas faire de grosses folies sur le mercato estival, préférant garder une certaine stabilité. Et même quand beaucoup jugeaient l’effectif parisien un peu court, sans aucune doublure à Achraf Hakimi par exemple, Luis Enrique a su réinventer sa tactique et a surtout pu compter sur la polyvalence à toute épreuve de plusieurs joueurs de l’effectif, comme Warren Zaïre-Emery par exemple. Pour autant, cet été, le PSG devrait bien être actif sur le marché estival, plus que la saison dernière. Deux victoires consécutives en C1 ne vont certainement pas arrêter les dirigeants parisiens qui espèrent bien remporter une troisième étoile la saison prochaine. Pour renforcer l’effectif parisien, Luis Enrique et Luis Campos ont ciblé plusieurs postes. Et ils n’ont pas attendu la victoire en C1 pour entamer le mercato.

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Le PSG a commencé son mercato

Le PSG a déjà avancé sur plusieurs profils, notamment sur celui d’un défenseur central capable d’évoluer en tant que latéral droit également. La direction a aussi avancé ses pions pour un latéral gauche qui arriverait en tant que doublure de Nuno Mendes. Offensivement, le PSG va désormais pouvoir accélérer sur deux profils, celui d’un ailier droit et celui d’un numéro 9. À droite, le profil de l’attaquant ivoirien Yan Diomandé a déjà été évoqué et il semble bien plaire au staff parisien. Pour le poste de numéro 9, le PSG avait fait de Julián Álvarez l’une de ses priorités, mais il paraît s’éloigner et le PSG a activé d’autres pistes. Et tout ça, avant même de vendre certains joueurs qui seront aussi remplacés. La piste de l’international français Maghnès Akliouche est aussi très sérieuse et son arrivée ne bloquerait pas celle d’un attaquant axial.

Enfin, dans les cages, la gestion du cas Lucas Chevalier sera à suivre, alors que le PSG paraît déterminé à boucler un autre gardien d’envergure, l’international portugais Diogo Costa, qui a toujours eu la cote au sein du club de la capitale. Du côté des départs, il faudra suivre attentivement la situation de Marquinhos et de Bradley Barcola devant. Les super-subs Gonçalo Ramos et Kang-in Lee seront également des candidats sérieux à un départ cet été, tout comme Ibrahim Mbaye. Ils seront dans tous les cas remplacés par le PSG, qui ne veut donc pas perdre de temps et offrir à Luis Enrique un effectif quasi au complet dès la reprise de la saison. Le projet du PSG continue de s’étendre !