FC Sète : le tribunal de commerce va rendre son verdict

Alors que le FC Sète doit gérer une profonde crise financière malgré le rachat en janvier dernier du club sudiste par un duo Emirati-Nigérian, les Dauphins tentent désormais de survivre après les promesses non tenues des investisseurs Salem Ahmed Baobaid et Olatunji Olalekan Mayowa. D’autant plus que Sète est la lanterne rouge du groupe C de National 2 avec seulement neuf petits points au compteur. Une situation sportive et financière très délicate qui fait vivre un véritable cauchemar aux Sétois et à leurs dirigeants, emmenés par le président Yoni Ragioneri qui s’était dernièrement confié dans nos colonnes sur l’état de son club.

Mais les choses vont désormais s’accélérer puisque le verdict concernant l’avenir du FC Sète sera décidé ce jeudi au tribunal de commerce. A partir de là, deux options sont envisageables. Dans un premier temps, le club sudiste pourrait voir un redressement être prononcé. Dans ce cas de figure, les joueurs sétois pourront enfin être payés. Enfin, la «mort définitive» du club pourrait aussi être à l’ordre du jour, ce qui précèderait une liquidation immédiate. Affaire à suivre donc…

