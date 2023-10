EdF : vers un retour de Jonathan Clauss en bleu

La suite après cette publicité

Plus d’un mois après avoir disposé de l’Irlande, l’équipe de France s’apprête à faire son retour sur le devant de la scène. Dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024, la bande à Didier Deschamps se déplacera aux Pays-Bas le 13 octobre prochain avant de recevoir l’Écosse, surprenant leader la poule A devant l’Espagne (un match en moins), au stade Pierre-Mauroy de Lille à l’occasion d’un match amical. Ainsi, le sélectionneur des Bleus doit dévoiler la liste des 23 joueurs qui composeront son groupe ce jeudi 5 octobre à 14h00.

À ce titre, le Basque devrait rappeler Ibrahima Konaté, absent lors du dernier rassemblement et toujours aussi performant avec Liverpool. De plus, Le Parisien informe que le technicien français envisagerait le retour de Jonathan Clauss. En effet, Didier Deschamps ne semblait pas satisfait de la concurrence au poste d’arrière droit à l’issue de la défaite face à l’Allemagne et de ce fait, il n’avait pas exclu la possibilité de compter sur ses services. En dépit des mauvais résultats sportifs de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, le Phocéen est l’un des rares joueurs à sortir du lot et sa polyvalence, dans la mesure où il est capable d’évoluer à la fois en tant que latéral et comme piston pour apporter le surnombre en phase offensive, pourrait jouer en sa faveur. Moins d’un an après sa non-convocation pour le Mondial 2022 qui l’avait sérieusement affecté, l’ancien Lensois pourrait donc porter à nouveau la tunique tricolore. Mais les voix du coach restent impénétrables…