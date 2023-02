The Best 2022 : Lionel Scaloni élu meilleur entraîneur de l’année

La suite après cette publicité

La cérémonie des FIFA-The Best, organisée ce lundi soir à la salle Pleyel de Paris, récompense tous les acteurs qui ont fait la saison de football, donc pas exclusivement les joueurs. Dans la catégorie des meilleurs entraîneurs, trois candidats se disputaient le trophée : Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Argentine) et Carlo Ancelotti (Real Madrid). Et c’est sans surprise que le sélectionneur de l’Albiceleste a été élu meilleur coach de l’année par les médias, les entraîneurs des sélections nationales ainsi que leurs capitaines. Au cours de l’année écoulée, Scaloni a réalisé une campagne riche avec l’Argentine en remportant d’abord le trophée de la Coupe des Champions CONMEBOL–UEFA, plus communément appelée la Finalissima, face à l’Italie championne d’Europe, mais surtout en battant l’Equipe de France, tenante du titre du Mondial 2018, en finale de la Coupe du Monde au Qatar.

Il a ainsi offert la troisième étoile au peuple argentin au cours d’une finale d’ores et déjà qualifiée d’anthologie qui s’est décidée aux tirs au but : «Merci le président de l’AFA, les 26 joueurs, Aimar, Ayala… tout mon staff technique et comme je dis toujours qu’il n’y a rien de plus beau que de voir son pays gagner. Cette victoire est pour eux. A ma femme, à mes enfants, aux gens de ma ville et de mon pays que grâce à eux je suis ce que je suis», a déclaré l’entraîneur argentin.

