Javier Tebas allume le patron de la Super League !

La fronde s’organise. Alors que la Super League reprend de l’épaisseur au cours des dernières heures, conséquence directe de la décision prise par la Cour de justice de l’Union européenne, estimant que les règles imposées par la FIFA et l’UEFA au sujet des créations de compétitions seraient contraires au droit de l’Union Européenne, de nombreux clubs sortent du silence pour exprimer leur désaccord.

C’est également le cas de Javier Tebas. Interrogé sur ce projet et plus particulièrement sur l’annonce faite par la société A22 Sports de diffuser gratuitement la compétition, le président de la Liga s’est emporté violemment contre les défenseurs de cette nouvelle formule. «Les matchs de la Super League diffusés gratuitement ? Seul Jésus-Christ peut faire des miracles comme du pain et du poisson à partir de rien, pas le PDG de la Super League». Voilà qui est dit !