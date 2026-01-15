Strasbourg en passe de s’offrir le très convoité Gessime Yassine

Une nouvelle pépite dans les rangs du Racing Club de Strasbourg. Si la colère monte du côté de la Meinau, notamment après le départ de Liam Rosenior à Chelsea, les supporters alsaciens peuvent malgré tout se consoler avec une activité toujours aussi impressionnante sur le marché des transferts du RCSA. Dans cette optique, L’Equipe indique ce jeudi soir que l’actuel 7e de Ligue 1 est en passe de s’offrir un certain Gessime Yassine. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Dunkerque, l’ailier de 20 ans s’apprête finalement à découvrir l’élite du football français sous les couleurs de Strasbourg. En effet, le directeur du football Demba Ba et les dirigeants du club alsacien sont tombés d’accord, ce jeudi soir, autour d’un montant évalué à quelque 7 millions d’euros. Le natif de Salon-de-Provence signera, de son côté, un contrat de 4 ans et demi.

Strasbourg va rafler la mise

Une opération XXL que ce soit pour la formation dunkerquoise qui va donc empocher un gros chèque mais également pour le gaucher d’1m72 à la trajectoire plus que singulière. Jamais passé par un centre de formation et évoluant à Marignane avec les U19 il y a tout juste deux ans, Gessime Yassine - qui a par ailleurs porté le maillot de Istres et de quelques clubs régionaux - va donc passer un sacré cap en rejoignant le RCSA. Une ascension express justifiée à bien des égards…

Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération à son poste, le franco-marocain s’était notamment largement distingué à l’occasion de l’épopée marocaine lors de la dernière Coupe du monde U20 où l’ailier avait multiplié les prestations remarquées, notamment contre le Brésil. Dans le viseur de nombreux clubs français ces derniers mois, le dribbleur de 20 ans va donc finalement poursuivre sa jeune carrière en Alsace. Un nouveau sacré coup réalisé par la cellule de recrutement de BlueCo qui suivait le joueur depuis de nombreux mois et qui avait notamment supervisé la pépite marocaine lors du Mondial U20 au Chili.