Un premier gros club européen se positionne sur Tijjani Reijnders

On n’a pas beaucoup vu cette saison la fameuse célébration de Tijjani Reijnders : les bras écartés, la tête penchée et le visage narquois. Il la résume comme ceci : «c’est la vie. Ce geste résume ma devise, mais je préfère le faire sur le terrain après avoir marqué un but plutôt que lorsque les choses tournent mal». Malgré ses 7 réalisations (plus 8 passes décisives en 47 apparitions) cette saison sous le maillot de Manchester City, le milieu de terrain n’a pas spécialement été à la fête.

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Les premiers mois ont pourtant été encourageants avec une place régulière de titulaire mais la seconde partie de saison fut plus délicate. À partir de 2026, il est moins entré dans le onze de départ. Sur les 14 derniers matchs de championnat, le Néerlandais sous contrat jusqu’en 2030 est même resté neuf fois sur le banc, alors que son équipe luttait avec Arsenal dans la conquête du titre. C’est dire sa chute dans la hiérarchie des milieux de terrain de Manchester City et dans l’esprit de Pep Guardiola.

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Reijnders a besoin de se relancer

Pire encore pour lui, un an après son arrivée de l’AC Milan pour 55 M€, l’entraîneur qui a contribué à sa venue va s’en aller. Il sera remplacé par Enzo Maresca et on ne connaît pas encore les intentions de l’Italien avec le joueur de 27 ans, convoqué par Ronald Koeman pour participer à la Coupe du Monde. Il pourra profiter de la compétition pour donner un aperçu de son talent à son nouvel entraîneur, et faire jouer sa cote aussi auprès d’éventuels prétendants.

Selon le Daily Mail, un club commence déjà à avancer ses pions. Il s’agit de l’Atlético de Madrid, qui s’apprête à vivre un mercato agité entre le départ prévu de longue date de Griezmann et surtout la possible vente de Julian Alvarez. L’affaire s’avère compliquée, pas impossible non plus pour un transfert avoisinant le même tarif qu’il y a un an. Les Colchoneros ne manquent pas de moyens mais au même poste (dans un registre plus défensif), ils sont même bien partis pour recruter João Gomes pour environ 45 M€ auprès de Wolverhampton. Ce n’est que le début de l’été.