Raffaele Palladino devient le nouvel entraîneur de l’Atalanta

L’Atalanta a enfin trouvé son nouveau coach. Quatre jours après leur succès à Marseille en Ligue des Champions (0-1), les Bergamasques avaient enchaîné avec une nouvelle contre-performance en championnat, contre Sassuolo (0-3), dimanche. Le revers de trop pour Ivan Jurić, démis de ses fonctions, dès le lendemain. Pour le remplacer, l’actuel 13e de Serie A a annoncé l’arrivée de Raffaele Palladino, ce mardi. L’ex-joueur de la Juventus a notamment coaché à Monza, entre septembre 2022 et juin 2024, et à la Fiorentina, la saison passée, qu’il a conduite jusqu’en demi-finale de l’Europa Conference League.

« L’Atalanta BC a le plaisir d’annoncer que le poste d’entraîneur principal de l’équipe première a été confié à Raffaele Palladino (41 ans)… Palladino s’est engagé avec le club nerazzurro avec un contrat jusqu’au 30 juin 2027. Il sera accompagné de Stefano Citterio (entraîneur adjoint), Federico Peluso (collaborateur technique), Fabio Corabi (préparateur physique), Nicola Riva (collaborateur préparateur physique), Andrea Ramponi (analyste de match) et Mattia Casella (analyste de match). (…) La famille Percassi, la famille Pagliuca et tout le Club souhaitent la bienvenue dans la famille nerazzurra à M. Raffaele Palladino et à ses adjoints », a communiqué l’Atalanta.