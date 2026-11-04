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Ligue des Champions

Ligue des Champions : le classement de la 4e journée après les matches de mercredi

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Les clubs de Ligue 1 ont connu des soirées européennes bien différentes cette semaine… Si le Paris Saint-Germain a roulé sur Villarreal (6-0) mardi, le RC Lens a été ridiculisé à la maison par Côme ce soir. Une défaite historique, alors que de son côté, le LOSC a dû se contenter d’un 0-0 sur la pelouse de Bodo/Glimt hier.

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Et après quatre journées, il n’y a que deux clubs qui ont réussi le 4/4 : le PSG et le Real Madrid, les deux leaders de cette Ligue des Champions. Le top 8 est complété par, dans l’ordre, Arsenal, Côme, le FC Barcelone, Aston Villa, Manchester City et Liverpool. On notera que le RC Lens est trente-troisième, alors que le LOSC est avant-dernier, à la trente-cinquième place. Inquiétant pour la Ligue 1…

Le classement complet de la Ligue des Champions.

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