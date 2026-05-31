Real Madrid : Florentino Pérez tease la signature d’un joueur

Depuis des mois déjà, la presse espagnole confirme que Nico Paz va revenir au Real Madrid. Les Merengues vont ainsi faire revenir leur joueur formé à la maison, vendu à Côme il y a deux ans, en levant son option de rachat de 9 millions d’euros. Il faut cependant attendre le résultat des élections pour confirmer son retour, mais Florentino Pérez a déjà fait comprendre que l’international argentin reviendra en cas de victoire lors des présidentielles dimanche.

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Dans une vidéo publiée sur le compte X de sa campagne, nommée « Beaucoup de rêves réalisés. Et beaucoup à réaliser… », on voit plusieurs joueurs formés au Real Madrid, lorsqu’ils étaient jeunes avec les équipes de La Fabrica, puis en équipe première. Et au milieu de ces images de Fran Garcia, Carvajal ou Gonzalo Garcia, on retrouve Nico Paz…