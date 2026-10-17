PSG : Luis Enrique a lancé un nouveau défi à ses cadres

La saison du PSG est déjà bien lancée. 6e de Ligue 1 au moment d’aborder cette 7e journée et un déplacement ce samedi à Strasbourg (17h15), le club de la capitale peut monter sur le podium en cas de succès. C’est un détail à ce moment-là du championnat, mais un détail qui compte. Cela permettrait à Luis Enrique et son staff de travailler plus sereinement et de continuer à donner du temps de jeu au plus grand nombre de joueurs possible. C’est sa méthode et chacun doit l’accepter.

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Il aligne ses cadres quand il juge bon de le faire, mais sait aussi les reposer. Cela lui permet non seulement de les garder au frais, tout en leur offrant un minimum de rythme. C’est aussi une manière pour lui de créer une certaine incertitude, et un inconfort pour ceux habitués à jouer les grands matchs. Le dernier épisode avec Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, laissés au repos le week-end dernier face au Mans, en est un parfait exemple. Il y a une hiérarchie, mais pas trop non plus.

Khvicha Kvaratskhelia et João Neves font les frais de la concurrence

«Chaque fois que nous faisons une composition d’équipe, on prévoit le court, moyen et long terme, expliquait-il en conférence de presse hier avant de se rendre à La Meinau. On cherche à savoir comment se sent chaque joueur après chaque match. Et nous travaillons aussi en fonction de cela. On sait juste que notre objectif est de faire la meilleure équipe possible pour aller chercher les trois points à Strasbourg.» Il devrait encore y avoir quelques changements dans le onze de départ.

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Certains cadres ont même fait les frais des choix de leur entraîneur cette semaine à Manchester City. Khvicha Kvaratskhelia et João Neves ont débuté sur le banc au profit de Maghnes Akliouche et Warren Zaïre-Emery, qui ont d’ailleurs tous les deux répondu présents. Le Géorgien et le Portugais vivent un début de saison un peu trop neutre du goût de leur coach. D’autres en profitent pour le moment. Les cartes ne sont jamais figées et c’est ainsi que Luis Enrique parvient à garder le contrôle et à créer une émulation au sein de son groupe.