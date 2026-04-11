Lens : Pierre Sage lance un avertissement à plusieurs joueurs

Giflé par Lille dans le derby du Nord le week-end dernier (3-0), Lens a lourdement compromis ses chances de titre. Les Artésiens étaient censés défier le PSG ce week-end, mais la LFP a finalement acté le report de la rencontre pour permettre aux Parisiens de préparer au mieux leur double confrontation face à Liverpool en Ligue des Champions. Pour éviter un week-end sans compétition, les Lensois ont affronté ce samedi Rouen, troisième de N1, dans le cadre d’un match amical. Les Sang et Or ont fait respecter la hiérarchie en s’imposant (2-1), mais tout n’a visiblement pas plu à Pierre Sage, qui avait procédé à une large revue d’effectif.

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Après la rencontre, le technicien artésien lançait un avertissement à certains joueurs : « j’ai trop mélangé les équipes pour attendre des choses sur ce plan-là (le plan collectif, ndlr) et je sais que ça agit sur la coordination entre eux, mais j’en attendais plutôt sur le plan individuel. Donc certains joueurs se rapprochent de l’équipe, d’autres s’en éloignent au travers de la performance qu’ils ont livrée, à la fois aujourd’hui et, pour certains, déjà à Lille. Et ce qui est important maintenant, c’est de construire la meilleure équipe possible pour pouvoir battre Toulouse deux fois la semaine prochaine. » Lens recevra Toulouse vendredi en Ligue 1, puis à nouveau quatre jours plus tard en demi-finale de Coupe de France.