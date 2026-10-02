Équipe de France : un joueur est en train de bluffer Zinédine Zidane et son staff

Après deux matchs et autant de victoires à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane a pu affiner sa lecture des différents profils qui composent son groupe. Il y a les surprises qui n’en sont pas vraiment pour lui, à l’image de l’épatant Lucas Da Cunha, ses certitudes, comme Michael Olise, Dayot Upamecano ou Kylian Mbappé, puis il y a ceux qui devront confirmer pour s’installer durablement, soit dans son groupe, soit dans son onze.

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Désiré Doué appartient à cette dernière catégorie, à savoir celle des joueurs encore en quête d’une place de titulaire, au même titre que Rayan Cherki, dont le statut n’a rien d’établi pour le moment. «(Désiré) Doué a une, deux ou trois positions où il peut très bien jouer», souriait Zinédine Zidane en conférence de presse ce jeudi, à la veille de la réception de l’Italie au Stade de France.

Doué est LE joueur qui impressionne Zidane et son staff

À en croire RMC Sport et le journal L’Équipe, le Parisien serait tenu en haute-estime par Zinédine Zidane et son staff, impressionnés par ses qualités dès les premières séances, et surtout par son match face à la Belgique, lundi. Un élément qui a probablement nourri la réflexion du sélectionneur autour de son positionnement, et sur la façon de l’incorporer. RMC Sport parle de Désiré Doué comme «le joueur que le staff des Bleus apprécie particulièrement» et précise que l’idée d’un repositionnement au milieu de terrain existe bien.

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En plus de la créativité qui le caractérise, à l’image de Rayan Cherki, qui avait été titulaire comme relayeur face à la Turquie, le Parisien possède le volume de jeu. Et il a l’avantage d’avoir déjà évolué au milieu de terrain lors de ses années de formation à Rennes, et même parfois chez les professionnels, même à Paris. L’Equipe va dans le même sens : «Doué n’est pas seulement un dribbleur. Il court aussi beaucoup et son épanouissement ne se réduit pas aux places offensives. En 4-3-3, il peut très bien interpréter un rôle de relayeur que Zidane n’hésite pas à confier à des profils créatifs», écrit le journal, ajoutant que «Zinédine Zidane a aussi apprécié son engagement à la perte du ballon. » En l’absence de Kylian Mbappé, blessé, Doué devrait toutefois démarrer à gauche face à l’Italie ce vendredi. L’occasion pour lui de confirmer les très bonnes impressions laissées à son entraîneur.